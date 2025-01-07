Yarışmadan Elenmişti: MasterChef Beyza Kız Kardeşini İlk Kez Gösterdi!
Yarışmadan Elenmişti: MasterChef Beyza Kız Kardeşini İlk Kez Gösterdi!
MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunun sevilen yarışmacısı Beyza, finale on kala elenmişti. Yarışmanın iddialı isimlerinden Beyza, 30 Aralık'ta gerçekleşen elemede Kerem’e 1 puan farkla yenilerek finale kalma şansını kaçırmıştı. MasterChef serüvenini geride bırakan Beyza, Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken açıklamıştı. Fransa'ya ailesini ziyarete gittiğinde kardeşi ile fotoğrafı dikkat çekti.
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MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunun sevilen yarışmacısı Beyza, finale on kala elenince sevenlerini üzmüştü.
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Yarışmayı beşinci sırada tamamlayan Beyza, Fransa'da yaşayan ailesini ziyaret etmek için ülkesine döndü.
Ailesi tarafından çiçeklerle karşılanan Beyza, bu duygu dolu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Fransa’daki ailesine kavuşan Beyza, kardeşi Şule Aydın’la çekildiği fotoğrafları da paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
İlk kez kardeşinin yüzünü gösteren Beyza, aile bağlarının sıcaklığını ve iki kardeş arasındaki benzerliği gözler önüne serdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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