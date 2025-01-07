Yarışmadan Elenmişti: MasterChef Beyza Kız Kardeşini İlk Kez Gösterdi!

MasterChef Türkiye'de 2024 sezonunun sevilen yarışmacısı Beyza, finale on kala elenmişti. Yarışmanın iddialı isimlerinden Beyza, 30 Aralık'ta gerçekleşen elemede Kerem’e 1 puan farkla yenilerek finale kalma şansını kaçırmıştı. MasterChef serüvenini geride bırakan Beyza, Türkiye'de yaşamaya karar verdiğini geçtiğimiz günlerde takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken açıklamıştı. Fransa'ya ailesini ziyarete gittiğinde kardeşi ile fotoğrafı dikkat çekti.