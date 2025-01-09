Esra Erol, Fatih'in Kaybı ile İlgili Gerçeği Bilerek Yayın Yaptığı İddialarına Yanıt Verdi: "Sabrım Tükendi!"
Esra Erol, Fatih'in Kaybı ile İlgili Gerçeği Bilerek Yayın Yaptığı İddialarına Yanıt Verdi: "Sabrım Tükendi!"
Esra Erol yaklaşık 3 aydır Fatih Aydın'ı arıyor. 7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Fatih ile ilgili henüz bir sonuç alınamadı. Savcılık da konuya el attı. Esra Erol gerçeği bilmesine rağmen itiraf beklediği için yayınlarına devam ettiği iddiasına yanıt verdi. Erol, 'Artık sabrım tükendi!' dedi.
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Esra Erol'un sunduğu ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da programında yaklaşık 3 aydır kayıp Fatih Aydın aranıyor.
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7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili Esra Erol'un yayınları ihbar kabul edildi ve savcılık konu ile ilgili harekete geçti.
Esra Erol, devam eden yayınlarında babası ile kavga edip evi terk ettiği söylenen Fatih ile ilgili annesi Rabia'nın çelişkili açıklamalarına vurgu yapmıştı.
Anne Rabia'nın kuzeni Ahmet Duran ile dakikalarca telefonda konuştuğunu gösteren kayıtlar ve kuzenin eşinin Fatih'i arayıp annesi ile ilgili "Kocamdan uzak dursun, yuvamı yıkacak." dediği ortaya çıktı.
Anne Rabia üst üste bu iddiaları yalanladı hatta bazı söylemlerinde yalan söylediğini de itiraf etti. Daha sonra yayına çıkmayı reddetti.
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Esra Erol son yayınında canlı bağlantı ile görüştüğü Rabia'ya artık gerçekleri söylemesi için neredeyse isyan etti.
Daha önce Rabia'nın eşi Mahmut, Esra Erol'a "Sen gerçekleri biliyorsun. Reyting için söylemiyorsun." demişti. Erol, izleyicilerinden gelen "Gerçekleri biliyor ancak itiraf bekliyor." iddialarına yanıt verdi.
Erol, "Ben Fatih'in başına ne geldiğini inanın ben de bilmiyorum. İnanın ben de tükendim." dedi. Erol, anne Rabia'ya "Bir an önce gerçekler ortaya çıksın istiyorum. Senden ricam ne olduysa korkmadan anlat!" dedi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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