Esra Erol, Fatih'in Kaybı ile İlgili Gerçeği Bilerek Yayın Yaptığı İddialarına Yanıt Verdi: "Sabrım Tükendi!"

Esra Erol yaklaşık 3 aydır Fatih Aydın'ı arıyor. 7 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Fatih ile ilgili henüz bir sonuç alınamadı. Savcılık da konuya el attı. Esra Erol gerçeği bilmesine rağmen itiraf beklediği için yayınlarına devam ettiği iddiasına yanıt verdi. Erol, 'Artık sabrım tükendi!' dedi.