MasterChef'te İlk Finalist Belli Oldu! MasterChef Türkiye'de Yarı Finali Kim Kazandı?
MasterChef'te İlk Finalist Belli Oldu! MasterChef Türkiye'de Yarı Finali Kim Kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan Eda, Kerem, Onur ve Semih son iki finalist olmak için yarıştı. MasterChef'in finaline günler kala ilk finalist belli oldu. Finalden önce yarı final oynayan yarışmacılardan kim kazandı? İşte yanıtı...
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MasterChef Türkiye'de şampiyonluk yarışına günler kaldı. 11 Ocak Cumartesi günü canlı yayınlanacak MasterChef büyük finalinden önce yarı final oynandı.
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Kerem, Onur, Semih ve Eda MasterChef 2024 şampiyonu olmak için bu akşam yarışmada ter döktü.
4 oyun üst üste oynayan yarışmacılardan yalnızca bir tanesi bu akşamki yarışı kazanarak büyük finalde oynamaya hak kazandı.
Sonunda yarışmanın ilk finalisti belli oldu. Her turda şeflerden puan alarak sona gelen yarışmacılardan hangisi kazandı?👇🏻
MasterChef'in ilk finalisti Onur oldu!
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Onur ve Kerem son ikiye kaldıktan sonra 2 puan farkla Onur galibiyeti sırtladı. Yarın 10 Ocak akşamı büyük finalde yarışacak diğer isim belli olacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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