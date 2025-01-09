MasterChef'te İlk Finalist Belli Oldu! MasterChef Türkiye'de Yarı Finali Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye yarışmasında bu akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan Eda, Kerem, Onur ve Semih son iki finalist olmak için yarıştı. MasterChef'in finaline günler kala ilk finalist belli oldu. Finalden önce yarı final oynayan yarışmacılardan kim kazandı? İşte yanıtı...