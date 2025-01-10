Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Oğlu da Şef Çıktı!

MasterChef Türkiye’nin keskin dili yüzünden çok eleştirilen ancak çok da sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatı da hayranları tarafından merakla takip edilen Mehmet Şef, bu kez oğlu ile dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi şef olan oğlunu görenler hık demiş babasının burnundan düşmüş, diyor.