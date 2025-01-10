Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Oğlu da Şef Çıktı!
Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Oğlu da Şef Çıktı!
MasterChef Türkiye’nin keskin dili yüzünden çok eleştirilen ancak çok da sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatı da hayranları tarafından merakla takip edilen Mehmet Şef, bu kez oğlu ile dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi şef olan oğlunu görenler hık demiş babasının burnundan düşmüş, diyor.
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Mehmet Yalçınkaya’nın, kendisi gibi mutfak dünyasında yer alan oğlu Utkan’ı görenler, benzerlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Başarılarla dolu hayat hikayesi ve etkileyici kişiliğiyle hayranlık uyandıran Mehmet Yalçınkaya’nın iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.
Ünlü şef, oğlu Utkan’ın doğum günü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.
Baba-oğulun birlikte yer aldığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü. Mehmet Yalçınkaya, paylaşımında oğluna şu sözlerle seslendi: “Aslanım benim, canım oğlum, doğum günün kutlu olsun! Yol arkadaşım, iyi ki varsın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yılların olsun.”
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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