onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Oğlu da Şef Çıktı!

Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Oğlu da Şef Çıktı!

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.01.2025 - 10:26

MasterChef Türkiye’nin keskin dili yüzünden çok eleştirilen ancak çok da sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya, yarışmadaki tavırları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatı da hayranları tarafından merakla takip edilen Mehmet Şef, bu kez oğlu ile dikkatleri üzerine çekti. Kendisi gibi şef olan oğlunu görenler hık demiş babasının burnundan düşmüş, diyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Yalçınkaya’nın, kendisi gibi mutfak dünyasında yer alan oğlu Utkan’ı görenler, benzerlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mehmet Yalçınkaya’nın, kendisi gibi mutfak dünyasında yer alan oğlu Utkan’ı görenler, benzerlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başarılarla dolu hayat hikayesi ve etkileyici kişiliğiyle hayranlık uyandıran Mehmet Yalçınkaya’nın iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

Başarılarla dolu hayat hikayesi ve etkileyici kişiliğiyle hayranlık uyandıran Mehmet Yalçınkaya’nın iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

Ünlü şef, oğlu Utkan’ın doğum günü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Ünlü şef, oğlu Utkan’ın doğum günü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Baba-oğulun birlikte yer aldığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü. Mehmet Yalçınkaya, paylaşımında oğluna şu sözlerle seslendi: “Aslanım benim, canım oğlum, doğum günün kutlu olsun! Yol arkadaşım, iyi ki varsın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yılların olsun.”

Baba-oğulun birlikte yer aldığı fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü. Mehmet Yalçınkaya, paylaşımında oğluna şu sözlerle seslendi: “Aslanım benim, canım oğlum, doğum günün kutlu olsun! Yol arkadaşım, iyi ki varsın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yılların olsun.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın