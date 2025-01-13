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MasterChef'te Beyza'yla Aşk Yaşadığı Söylenen Onur İddialara Yanıt Verdi!

MasterChef'te Beyza'yla Aşk Yaşadığı Söylenen Onur İddialara Yanıt Verdi!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.01.2025 - 01:10

MasterChef Türkiye'de koca bir sezon geride kaldı. Sezonu birincilikle bitiren Onur, şampiyonluğunun ardından TV8'de Gel Konuşalım'a katıldı. Sezon boyu Beyza ile yakıştırılan Onur, iddiaları yanıtladı. Yarışmacı tüm sezon merak edilen bir konuya böylece açıklık getirmiş oldu. Ayrıca yayında eski sevgilisinden bahseden Onur, evlenmek istediğini dile getirdi.

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MasterChef 2024 heyecan dolu bir sezonun ardından final yaptı.

MasterChef 2024 heyecan dolu bir sezonun ardından final yaptı.

Kerem'le finalde yarışan Onur, MasterChef 2024'ün şampiyonu olmayı başardı.

Kerem'le finalde yarışan Onur, MasterChef 2024'ün şampiyonu olmayı başardı.

Bu büyük başarının ardından finalin ertesi günü TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a katılan Onur, kendine dair ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

Bu büyük başarının ardından finalin ertesi günü TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a katılan Onur, kendine dair ilgi çeken açıklamalarda bulundu.

Yarışma boyunca Beyza ile shiplenen Onur, yarışmanın ardından Beyza ile aşk dedikodularına da yanıt verdi.

Yarışma boyunca Beyza ile shiplenen Onur, yarışmanın ardından Beyza ile aşk dedikodularına da yanıt verdi.

'Beyza benim çok değerli bir arkadaşım. İkinci elemeden beri tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Aramızda hiçbir şey yok, sadece çok yakın bir arkadaşım' diyen Onur, aşk iddialarını yanıtlamış oldu.

Eski sevgilisinden bahsettiği anları buradan izleyebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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