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Maşallah Eski Apo'muza! Settar Tanrıöğen Sonunda Kızıl Goncalar'da Göründü!

Maşallah Eski Apo'muza! Settar Tanrıöğen Sonunda Kızıl Goncalar'da Göründü!

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.01.2025 - 19:37

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene beyin kanaması geçirmiş ve bu sebeple diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. 15 Mart 2024'te sağlığına kavuşup hastaneden taburcu olan Settar Tanrıöğen, bir süre setlerden uzak durma kararı almıştı. Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Kızıl Goncalar'la ekrana dönme kararı alan ünlü oyuncu, dizinin kadrosuna dahil oldu. Saatçi Aziz karakteriyle diziye katılan Tanrıöğen sonunda dizide göründü!

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Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat verirken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz sene Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat verirken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tedavi ve dinlenme süreci sebebiyle de bir süre setlerden uzak kalma kararı almıştı.

Tedavi ve dinlenme süreci sebebiyle de bir süre setlerden uzak kalma kararı almıştı.

10 ayın ardından Settar Tanrıöğen, yeniden izleyici karşısına çıkma kararı aldı.

10 ayın ardından Settar Tanrıöğen, yeniden izleyici karşısına çıkma kararı aldı.

Kızıl Goncalar'a Saatçi Aziz karakteriyle dahil olan ünlü oyuncunun yorgun görüntüsü sevenlerini epey üzmüştü.

Kızıl Goncalar'a Saatçi Aziz karakteriyle dahil olan ünlü oyuncunun yorgun görüntüsü sevenlerini epey üzmüştü.

Ortalığı karıştıracak gibi görünen Saatçi Aziz ve dolayısıyla Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanında sonunda göründü!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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