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NOW’ın İddialı Dizisi Yabani’nin Fişi Çekildi: Yabani Dizisi Final Bölümü Yayınlandı, Ekranlara Veda Etti

NOW’ın İddialı Dizisi Yabani’nin Fişi Çekildi: Yabani Dizisi Final Bölümü Yayınlandı, Ekranlara Veda Etti

dizi Yabani Dizisi Now TV
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.01.2025 - 13:48

NOW’da yayınlandığı ilk günden bu yana çok konuşulan dizilerden biri haline gelen Yabani, final bölümü ile ekranlara veda etti. Reytinglerinin istendiği gibi olmaması nedeniyle ekranlara veda eden dizini final bölümü yayınlandı. 

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NOW'ın sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen yurt dışı satışlarının enfes gitmesi ve seyirci desteğiyle 2. sezonu garantilemişti.

NOW'ın sevilen dizisi Yabani, düşük reytinglerine rağmen yurt dışı satışlarının enfes gitmesi ve seyirci desteğiyle 2. sezonu garantilemişti.

2. sezonda daha da düşen reytingler sonrası kanal, Yabani'ye yılbaşına kadar müsade vermiş ve yılbaşında final yapmasına karar verilmişti.

2. sezonda daha da düşen reytingler sonrası kanal, Yabani'ye yılbaşına kadar müsade vermiş ve yılbaşında final yapmasına karar verilmişti.

Yabani'nin 51. bölümde final yapacağı kesinleşse de aldığı RTÜK cezası sonrası finalin ne zaman olacağı net değildi.

Yabani'nin 51. bölümde final yapacağı kesinleşse de aldığı RTÜK cezası sonrası finalin ne zaman olacağı net değildi.

Geçtiğimiz gün final bölümü ile ekrana gelen dizi, son kez izleyici karşısına çıkmış oldu.

Geçtiğimiz gün final bölümü ile ekrana gelen dizi, son kez izleyici karşısına çıkmış oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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