Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı 500 Bin Liralık Galatasaray Sorusunda Çekilmek Zorunda Kaldı!

Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, pazar ve cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacıların hem eğlenceli hem de zorlu sorulara yanıt verdiği Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam da ekrana damga vuran sorular yer aldı. 500 bin liralık Galatasaray sorusunda yarışmacı zor anlar yaşadı. İki şık arasında kalan yarışmacı çekilmek zorunda kaldı.

Gelin, o anlara bir kez daha birlikte tanık olalım...