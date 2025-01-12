Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı 500 Bin Liralık Galatasaray Sorusunda Çekilmek Zorunda Kaldı!
Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacı 500 Bin Liralık Galatasaray Sorusunda Çekilmek Zorunda Kaldı!
Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, pazar ve cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacıların hem eğlenceli hem de zorlu sorulara yanıt verdiği Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam da ekrana damga vuran sorular yer aldı. 500 bin liralık Galatasaray sorusunda yarışmacı zor anlar yaşadı. İki şık arasında kalan yarışmacı çekilmek zorunda kaldı.
Gelin, o anlara bir kez daha birlikte tanık olalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, artık haftanın iki günü ekrana geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pazar ve cuma akşamları ekrana gelen programa bu kez 500 bin liralık Galatasaray sorusu damga vurdu.
Yarışmacının iki şık arasında kaldığı soruda, "Hangi futbolcu, kariyerinde Galatasaray'a karşı forma giymiştir?" diye soruldu.
Bu soruda yarışmadan çekilen yarışmacı Maradona yanıtını verdikten sonra doğru cevabın Platini olduğu görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın