Ölmedi mi? Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Paylaşımı Yine Kafa Karıştırdı!

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu birkaç isim rol gereği hayatını kaybetmiş ve diziden ayrılmıştı. O isimlerden biri de geçtiğimiz gün yayınlanan bölümün son sahnesinden de anladığımız üzere dizinin Nilay'ıydı. Karaktere hayat veren Feyza Civelek, bölüm yayınlanmadan önce verdiği röportajla diziden ayrıldığının sinyallerini zaten vermişti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında cenazeye dair bir kesitin yer almaması ve Feyza Civelek'in vedaya dair bir şey paylaşmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Civelek, bu kez de yazdıklarıyla kafaları karıştırdı.