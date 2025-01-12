Ölmedi mi? Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Paylaşımı Yine Kafa Karıştırdı!
Ölmedi mi? Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Paylaşımı Yine Kafa Karıştırdı!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu birkaç isim rol gereği hayatını kaybetmiş ve diziden ayrılmıştı. O isimlerden biri de geçtiğimiz gün yayınlanan bölümün son sahnesinden de anladığımız üzere dizinin Nilay'ıydı. Karaktere hayat veren Feyza Civelek, bölüm yayınlanmadan önce verdiği röportajla diziden ayrıldığının sinyallerini zaten vermişti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında cenazeye dair bir kesitin yer almaması ve Feyza Civelek'in vedaya dair bir şey paylaşmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Civelek, bu kez de yazdıklarıyla kafaları karıştırdı.
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Kızılcık Şerbeti'nde kötülüklerinin bir sonu olmayan Görkem'in son yaptığı kendi dahil insanların hayatını kaybetmesine yol açtı.
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Çıkardığı yangın sonucunda kendisi, babası, Nilay ve iki ismin daha hayatını kaybettiği söylendi.
Nilay'ın öldüğüne dair düşüncemiz bölümün son sahnesinde uyandı. Çünkü annesi Sevtap "Doyamadım kızıma" diye ağlarken minik Apo'nun anne deyişiyle herkes yıkıldı.
Bölüm yayınlanmadan önce de Feyza Civelek diziden ayrıldığına dair imalarda bulunduğu için akıllarda kesin olarak öldüğü fikri uyandı.
Ancak Instagram hesabından insanların kendisiyle ilgili yazdığı yorumlar dışında hiçbir paylaşım yapmadı.
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Yeni bölüm fragmanında cenazeye dair hiçbir görüntünün paylaşılmamasının ardından Feyza Civelek'in kendisi için yapılan bir paylaşıma "Bakalım neler olacak, göreceğiz" yazması yeniden kafaları karıştırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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