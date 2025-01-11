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MasterChef Büyük Finali Sona Erdi: MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu?

MasterChef Büyük Finali Sona Erdi: MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.01.2025 - 00:35

Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geldi. Finalistler Kerem ve Onur şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Üç oyun oynayan finalistler her etapta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan puan aldı. Alınan puanlar toplandı ve sonuç belli oldu. MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu, işte cevabı...

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MasterChef Türkiye, bu akşam büyük finaliyle ekranlara veda etti. 6,5 aydır devam eden yarışmada, finalistler Kerem Bilginer ve Onur Üresin şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

MasterChef Türkiye, bu akşam büyük finaliyle ekranlara veda etti. 6,5 aydır devam eden yarışmada, finalistler Kerem Bilginer ve Onur Üresin şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

Final bölümü, TV8'de canlı olarak yayınlandı. 3 farklı oyun oynayan finalistler her etapta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan puan aldı. Alınan puanlar toplandı ve sonuç belli oldu.

Final bölümü, TV8'de canlı olarak yayınlandı. 3 farklı oyun oynayan finalistler her etapta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan puan aldı. Alınan puanlar toplandı ve sonuç belli oldu.

İlk etapta yarışmacılardan Türk mutfağından yemekler yapması istendi. Onur ilk etapta 22,5 puan aldı. Kerem ilk etapta 17,5 puan aldı.

İlk etapta yarışmacılardan Türk mutfağından yemekler yapması istendi. Onur ilk etapta 22,5 puan aldı. Kerem ilk etapta 17,5 puan aldı.

İkinci etapta yarışmacılar Dünya mutfağı yemekleri ile yarıştı. İkinci etapta Kerem 41 puana ulaştı. Onur ise 45 puanla ikinci etabı tamamladı.

İkinci etapta yarışmacılar Dünya mutfağı yemekleri ile yarıştı. İkinci etapta Kerem 41 puana ulaştı. Onur ise 45 puanla ikinci etabı tamamladı.

Son olarak kendi imza tabaklarını yapan Kerem ve Onur canlı olarak oylandı. Ailelerin de katıldığı büyük finalde MasterChef kazananı belli oldu.

Son olarak kendi imza tabaklarını yapan Kerem ve Onur canlı olarak oylandı. Ailelerin de katıldığı büyük finalde MasterChef kazananı belli oldu.
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Onur imza tabağının ismine "Emek" dedi. Tabağını silesinden, hayat çabasından ve MasterChef hikayesinden bahsederek tanımladı👇🏻

Onur imza tabağının ismine "Emek" dedi. Tabağını silesinden, hayat çabasından ve MasterChef hikayesinden bahsederek tanımladı👇🏻

Kerem'in ise imza tabağının ismi "Türk" oldu. Tabağının anlamını Türk mutfağından enstantelere yer vererek anlattı.👇🏻

Kerem'in ise imza tabağının ismi "Türk" oldu. Tabağının anlamını Türk mutfağından enstantelere yer vererek anlattı.👇🏻

Jüri oylaması sonucu MasterChef 2024 şampiyonu Onur oldu!

Jüri oylaması sonucu MasterChef 2024 şampiyonu Onur oldu!

Şeflerin oylamasına göre Onur 68,5 puan aldı. Kerem 63,5 puan aldı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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