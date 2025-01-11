MasterChef Büyük Finali Sona Erdi: MasterChef 2024 Şampiyonu Kim Oldu?

Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam heyecan dolu büyük finaliyle ekranlara geldi. Finalistler Kerem ve Onur şampiyon olmak için kıyasıya mücadele etti. Üç oyun oynayan finalistler her etapta şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan puan aldı. Alınan puanlar toplandı ve sonuç belli oldu. MasterChef 2024 şampiyonu kim oldu, işte cevabı...