Sezona Veda Ediyoruz: MasterChef'te Bu Sene Elenmesine Çok Şaşırdığımız Yarışmacıları Hatırlayalım!

MasterChef Türkiye 2024 sezonu bir yel gibi esip geçti. Bu akşam tv8 ekranlarında canlı yayınlanacak büyük final gecesinde şampiyon kupayı kaldıracak. Büyük ödülün sahibi olacak finalistlerden Kerem mi, Onur mu 1. olacak hepimiz merak içerisindeyiz. Yarışmaya gelecek yaza kadar veda ediyoruz. Gelin, birlikte bu sene yarışmadan elendiğine çok şaşırdığımız ve kalsaydı neler olurdu merak ettiğimiz yarışmacılara bakalım...