Sezona Veda Ediyoruz: MasterChef'te Bu Sene Elenmesine Çok Şaşırdığımız Yarışmacıları Hatırlayalım!
Sezona Veda Ediyoruz: MasterChef'te Bu Sene Elenmesine Çok Şaşırdığımız Yarışmacıları Hatırlayalım!
MasterChef Türkiye 2024 sezonu bir yel gibi esip geçti. Bu akşam tv8 ekranlarında canlı yayınlanacak büyük final gecesinde şampiyon kupayı kaldıracak. Büyük ödülün sahibi olacak finalistlerden Kerem mi, Onur mu 1. olacak hepimiz merak içerisindeyiz. Yarışmaya gelecek yaza kadar veda ediyoruz. Gelin, birlikte bu sene yarışmadan elendiğine çok şaşırdığımız ve kalsaydı neler olurdu merak ettiğimiz yarışmacılara bakalım...
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1. MasterChef Türkiye’de finale sayılı günler kala, Beyza yarışmadan elenmişti. Finalist olacağı söylenen ve sosyal medyada büyük destek alan Beyza'nın gidişi hepimizi şaşırtmıştı. Sizce kalsaydı, şampiyon olur muydu?
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2. Sezonun başarılı kadın yarışmacılarından olan Ezgi'nin gidişi de ayrı bir şoktu.
3. Bu sene dakika bir gol bir ilk haftadan elendiğine şaşırdığımız isim Serhat'tı. Başarılı bir yarışmacı olan Serhat'ı finalde görmek isteyen sevenleri vardı.
4. Ve Ayşe... Hayat hikayesi ve azmi ile izleyenleri derinden etkileyen yarışmacının gidişi de büyük bir üzüntü yaratmıştı. Hatta ardından "Haksızlık" yorumları yükselmişti. Sizce finali görmeyi hak ediyor muydu?
5. Deniz 2024 sezonuna damga vuran isimlerden biriydi. Kalmasını kimse istemiyordu ama reyting yüzünden kaldığı için eleştirenler de çoktu. Zannedildiği gibi olmadı. Deniz hiç beklenmedik bir anda yarışa veda etmişti.
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6. Hakan da yarışmada Nigar'la yaşadığı gerginliğin ardından beklenmedik şekilde ayrılmıştı. Hatta eleme sonrası yaptığı paylaşımda ""Bazı olaylardan başından beri uzak durmaya çalıştım ancak üzerime yapıştırılan hırsız yaftası ve yöneltilen tehditler beni gerçekten yordu." demişti.
7. Son olarak finalist olmaya bir adım kala elenen Semih herkesi çok üzdü. Kendisi de sevenleri de ekran başında gözyaşlarına boğuldu.
Kerem ve Onur'un finalist olduğu yarışmada sizin favoriniz hangisiydi? Gönlünüzün şampiyonunu yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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