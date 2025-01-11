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MasterChef Onur Kimdir? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin Hakkında Merak Edilenler

MasterChef Onur Kimdir? MasterChef Türkiye Finalisti Onur Üresin Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 12:21

MasterChef Türkiye yarışmasında sona adım adım yaklaşılırken, yarışmanın ilk finalisti olan Onur Üresin hakkında araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi MasterChef Onur'un kariyeri ve hayatını merak ediyor.

Peki, MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında ve nerelerde çalıştı? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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MasterChef Onur Üresin Kimdir?

MasterChef Onur Üresin Kimdir?

1994 yılında dünyaya gelen Onur Üresin, 16 yaşından bu yana aşçılık yapıyor. Turizm-Otelcilik bölümünden mezun olan MasterChef Onur, 19 yaşından bu yana da İngiltere'de yaşıyor. 

31 yaşındaki Onur Üresin, liseler arası aşçılık yarışmasında kazandığı gümüş madalya ile potansiyelini gösterdi. Başarılı çalışmalarına devam eden Üresin, katıldığı MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında adından fazlasıyla söz ettirdi.

MasterChef Onur Kariyeri

MasterChef Onur Kariyeri

MasterChef Onur Üresin, genç yaşına rağmen uzun yıllardır yeme-içme sektöründe çalışmaktadır. Bir dönem ''Flying Şef'' olarak çeşitli mutfaklarda çalışmış, daha sonra kariyer hedeflerini düşünerek MasterChef Türkiye yarışmasına katılmıştır.

MasterChef Onur Instagram Hesabı

MasterChef Onur Instagram Hesabı

MasterChef Türkiye'nin iki finalistinden biri olan Onur Üresin, Instagram'da da aktif olarak paylaşımlar yapıyor. @onururesinofficial kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan MasterChef Onur Üresin'in Instagram hesabında 300 bine yakın takipçi bulunuyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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