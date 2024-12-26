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MasterChef Serhat Doğramacı Kimdir? MasterChef Türkiye'ye Konuk Olarak Gelen Genç Şef Hakkında Merak Edilenler

MasterChef Serhat Doğramacı Kimdir? MasterChef Türkiye'ye Konuk Olarak Gelen Genç Şef Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
26.12.2024 - 23:44

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşamın konuk şefi Serhat Doğramacı oldu. 2020 sezonunda yarıştığı MasterChef Türkiye'yi şampiyon olarak tamamlayan ve programın ardından açtığı restoranlarla adından söz ettirmeyi başaran genç şef hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, MasterChef Serhat Doğramacı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Michelin Yıldızı aldı mı? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Serhat Doğramacı Kimdir?

Serhat Doğramacı Kimdir?

26 yaşında olan Serhat Doğramacı, Burcu Bakır ile evlidir. 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye programıyla tanınmaya başladı. Lise eğitimini Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde eğitimine devam etti.

Babası Kerkük anneannesi ise Yugoslav göçmeni olan genç şef, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında yaklaşık 15 tane madalya ve kupa kazandı.

Serhat Doğramacı Michelin Yıldızı Aldı mı?

Serhat Doğramacı Michelin Yıldızı Aldı mı?

MasterChef Türkiye'yi şampiyon olarak tamamladıktan sonra Kadıköy'de bir hamburger dükkanı açan Serhat Doğramacı, burada da başarılı işlere imza attı. Daha sonra Mezra Yalıkavak isimli bir restoran açan Serhat Doğramacı, bu restoranı ile Michelin ''Genç Şef'' ve Michelin Yeşil Yıldızı'nın sahibi olmayı başardı.

Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye'nin Hangi Sezonunda Yarıştı?

Serhat Doğramacı MasterChef Türkiye'nin Hangi Sezonunda Yarıştı?

Serhat Doğramacı, 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasının ilk eleme turunda Mehmet Şef ile tartışma yaşamış ve o dönem çok konuşulmuştu. Genç yaşına rağmen öz güveni ve profesyonelliğiyle dikkat çeken Doğramacı, sezona damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

Yarışmada Barbaros Yoloğlu ile final oynayan Serhat Doğramacı, ekranda ilk gözüktüğü anda söylediği sözü yerine getirerek şampiyon olmuş ve adını altın harflerle MasterChef Türkiye tarihine yazdırmıştı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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