MasterChef Serhat Doğramacı Kimdir? MasterChef Türkiye'ye Konuk Olarak Gelen Genç Şef Hakkında Merak Edilenler

Serhat Doğramacı, 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasının ilk eleme turunda Mehmet Şef ile tartışma yaşamış ve o dönem çok konuşulmuştu. Genç yaşına rağmen öz güveni ve profesyonelliğiyle dikkat çeken Doğramacı, sezona damgasını vuran isimlerden biri olmuştu.

Yarışmada Barbaros Yoloğlu ile final oynayan Serhat Doğramacı, ekranda ilk gözüktüğü anda söylediği sözü yerine getirerek şampiyon olmuş ve adını altın harflerle MasterChef Türkiye tarihine yazdırmıştı.