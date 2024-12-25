Ergün Atalay Kimdir? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Hakkında Merak Edilenler

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na rest çeken Atalay'ın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor.

Peki, Ergün Atalay kimdir? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulundu? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.