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Ergün Atalay Kimdir? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Hakkında Merak Edilenler

Ergün Atalay Kimdir? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 17:38

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na rest çeken Atalay'ın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. 

Peki, Ergün Atalay kimdir? TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay kaç yaşında ve daha önce hangi görevlerde bulundu? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Ergün Atalay Kimdir?

Ergün Atalay Kimdir?

Ergün Atalay, 1954 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. Eğitim hayatının erken dönemini kapsayan ilkokul öğrenimini 1967 yılında Donatım İlkokulu'ndan mezun olarak tamamladı. 

1968 yılında ise TCDD Çıraklık Okuluna girdi ve buradan 1972 yılında mezun oldu. Evli ve üç çocuk babası olan Ergün Atalay, mezun olduğu 1972 yılında Adapazarı Vagon Fabrikası'nda çalışmaya başladı.

Ergün Atalay Hangi Görevlerde Bulundu?

Ergün Atalay Hangi Görevlerde Bulundu?

Ergün Atalay, 1978 yılında TÜVASAŞ iş yeri sendika temsilciliğine getirildi. 1982 yılında yapılan seçimlerde Demiryol-İş Sendikası Adapazarı Şube Mali Sekreteri seçilen Altay, 1992 yılında ise Şube Başkanı olarak seçildi. Ayrıca Demiryol-İş Sendikası Denetim Kurulu üyeliği yaptı. 

1999 yılında Demiryol-İş Sendikası 6. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan oldu. 2003, 2007, 2011 ve 2015 yılında tekrardan bu göreve seçildi. Aralık 2002’de yedekten girdiği TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu’nda Genel Eğitim Sekreterliği görevini üstlendi.

19, 20 ve 21. Olağan Genel Kurullarda Genel Mali Sekreterlik görevine seçildi. 3-6 Aralık 2015 ve 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen TÜRK-İŞ 22. ve 23. Olağan Genel Kurullarında ise Genel Başkanlık görevine yeniden seçilmeyi başardı. Atalay, o tarihten bu yana görevini sürdürmektedir.

Ergün Atalay Neden Gündem Oldu?

Ergün Atalay Neden Gündem Oldu?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 24 Aralık 2024 tarihinde açıklanan asgari ücrete tepki göstererek adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret komisyonuna bir daha katılmayacaklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Ergün Atalay kısa sürede gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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