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Simona Guatieri Kimdir? Wanda Nara İtirafı ile Gündem Olan Simona Guatieri Hakkında Merak Edilenler

Simona Guatieri Kimdir? Wanda Nara İtirafı ile Gündem Olan Simona Guatieri Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 15:14

Simona Guatieri günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Sivassporlu Futbolcu Keita Balde'nin eski eşi olan Guatieri hakkında araştırmalar hız kazandı. Wanda Nara'nın Keita Balde ile birlikte olduğunu iddia eden İtalyan modelin kariyeri ve hayatını pek çok kişi merak ediyor.

Peki, Simona Guatieri kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Simona Guatieri Kimdir?

Simona Guatieri Kimdir?
www.odatv.com

1990 yılının Nisan ayında dünyaya gelen Simona Guatieri modellik yapıyor. İtalyan model, henüz 15 yaşındayken reklam çekimleri için seçmelere katılmaya başladı. Daha sonra Miss Italy, Miss World ve Miss Universe gibi güzellik yarışmalarına katıldı. Ayrıca İtalya'da çeşitli televizyon programlarında yer aldı.

34 yaşındaki İtalyan model Simona Guatieri, Futbolcu Keita Balde ile Mayıs 2022'de evlendi. Ancak çift daha sonra boşandı.

34 yaşındaki İtalyan model Simona Guatieri, Futbolcu Keita Balde ile Mayıs 2022'de evlendi. Ancak çift daha sonra boşandı.

Simona Guatieri Neden Gündem Oldu?

Simona Guatieri Neden Gündem Oldu?

Sivasspor'da forma giyen Keita Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Wanda Nara'nın Keita Balde ile birlikte olduğunu ve elinde kayıtların olduğunu iddia etti. Icardi'nin Inter'de oynadığı dönemdeki takım arkadaşı olan Keita Balde ile Wanda Nara'nın birliktelik yaşadığını ileri süren Guatieri, kısa sürede gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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