Simona Guatieri Kimdir? Wanda Nara İtirafı ile Gündem Olan Simona Guatieri Hakkında Merak Edilenler
Simona Guatieri Kimdir? Wanda Nara İtirafı ile Gündem Olan Simona Guatieri Hakkında Merak Edilenler
Simona Guatieri günün en çok araştırılan isimlerinden biri oldu. Sivassporlu Futbolcu Keita Balde'nin eski eşi olan Guatieri hakkında araştırmalar hız kazandı. Wanda Nara'nın Keita Balde ile birlikte olduğunu iddia eden İtalyan modelin kariyeri ve hayatını pek çok kişi merak ediyor.
Peki, Simona Guatieri kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Simona Guatieri Kimdir?
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34 yaşındaki İtalyan model Simona Guatieri, Futbolcu Keita Balde ile Mayıs 2022'de evlendi. Ancak çift daha sonra boşandı.
Simona Guatieri Neden Gündem Oldu?
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