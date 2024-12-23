Simge Selçuk Kimdir? İnci Taneleri'nde Candan Karakterine Hayat Verecek Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'ne yeni bir oyuncu katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide yüzü gösterilmeyen sarışın kadının Simge Selçuk olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından birçok kişi Simge Selçuk'un hayatını ve rol aldığı yapımları araştırmaya başladı.

Peki, Simge Selçuk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.