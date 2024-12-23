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Simge Selçuk Kimdir? İnci Taneleri'nde Candan Karakterine Hayat Verecek Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Simge Selçuk Kimdir? İnci Taneleri'nde Candan Karakterine Hayat Verecek Olan Oyuncu Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 12:55

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'ne yeni bir oyuncu katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide yüzü gösterilmeyen sarışın kadının Simge Selçuk olduğunu açıkladı. Bu haberin ardından birçok kişi Simge Selçuk'un hayatını ve rol aldığı yapımları araştırmaya başladı.

Peki, Simge Selçuk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Simge Selçuk Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

Simge Selçuk Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

27 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Simge Selçuk, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini 1993 yılında rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisi ile yaşamış; Göç Zamanı, Güzel Köylü, Mazi Kalbimde Yaradır, Avrupa Avrupa, Küçük Kadınlar, Acemi Cadı, Aliye, Ayrılsak da Beraberiz ve Çiçek Taksi gibi dizilerde rol almıştı. 

Ayrıca Simge Selçuk, son olarak Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Nebahat karakterine hayat vermişti. Oynadığı yapımlarda başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu Simge Selçuk 1,72 metre boyundadır.

Simge Selçuk Rol Aldığı Dizi ve Filmler

Simge Selçuk Rol Aldığı Dizi ve Filmler

  • 2024: İnci Taneleri (Candan) (TV Dizisi)

  • 2021-2024: Kardeşlerim (Nebahat) (TV Dizisi)

  • 2020: Zümrüdüanka (Nezaket) (TV Dizisi) 

  • 2019: Canevim (Melis Korkmaz) (TV Dizisi)

  • 2016-2017: Kalbimdeki Deniz (Raşel) (TV Dizisi)

  • 2015: Göç Zamanı (Handan) (TV Dizisi)

  • 2014: Güzel Köylü (Nihal Sümbül / Aynımah) (TV Dizisi)

  • 2014: Galip Derviş (Gönül/Meltem) (TV Dizisi)

  • 2012: Göç (Handan) (TV Dizisi)

  • 2011: Mazi Kalbimde Yaradır (Türkan) (TV Dizisi)

  • 2011-2012: Avrupa Avrupa (Matmazel Katrine) (TV Dizisi)

  • 2008-2010: Küçük Kadınlar (Tezer) (TV Dizisi)

  • 2007: Kader (Sibel) (TV Dizisi)

  • 2007: Elveda Derken (Tuna) (TV Dizisi)

  • 2007: Ayda (Nilüfer) (TV Dizisi)

  • 2006: Acemi Cadı (Selda 2) (TV Dizisi)

  • 2004: Çınaraltı (Feyza) (TV Dizisi)

  • 2004: Metro Palas (Özlem) (TV Dizisi)

  • 2004: Aliye (Leyla) (TV Dizisi)

  • 2002: Bir Tatlı Huzur (TV Dizisi)

  • 2001: Dünya Varmış (Leyla) (TV Dizisi)

  • 2000: Evdeki Yabancı (Bengü) (TV Dizisi)

  • 2000: Evdeki Hesap (TV Dizisi)

  • 1999-2003: Ayrılsak da Beraberiz (Serpil 2) (TV Dizisi)

  • 2000-2001: Tatlı Kaçıklar (Serap 2) (TV Dizisi)

  • 1996: Gurbetçiler (Özlem 2) (TV Dizisi)

  • 1995: Çiçek Taksi (TV Dizisi)

  • 1993-1999: Ferhunde Hanımlar (Yonca) (TV Dizisi)

Simge Selçuk Neden Gündem Oldu?

Simge Selçuk Neden Gündem Oldu?

İnci Taneleri dizisinin yeni karakteri Candan’a kimin hayat vereceği açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Simge Selçuk'un İnci Taneleri dizisine katıldığını duyurdu. En son “Kardeşlerim” dizisinde hayat verdiği ''Nebahat'' karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu, İnci Taneleri dizisine katılacağı haberiyle birlikte gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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