Simge Selçuk İnci Taneleri’nde: İnci Taneleri Dizisinde Yüzü Gösterilmeyen Oyuncunun Kim Olduğu Belli Oldu
Simge Selçuk İnci Taneleri’nde: İnci Taneleri Dizisinde Yüzü Gösterilmeyen Oyuncunun Kim Olduğu Belli Oldu
Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrol oynadığı, Kanal D’ye yayınlanan İnci Taneleri dizine yeni bir oyuncu daha transfer oldu. Yayınlanan tanıtımda yüzü gösterilmeyen ve heyecan yaratan oyunncunun kim olduğu da ortaya çıktı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; İnci Taneleri’nin yeni karakteri Candan’a, ünlü oyuncu Simge Selçuk hayat verecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnci Taneleri, ikinci sezonuyla ekranlarda yer almaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizinde, Azem Yücedağ'ın (Yılmaz Erdoğan) geçmişinden gelen kadın seyircide büyük merak uyandırdı.
BKM imzalı dizinin 28. bölüm tanıtımında, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu‘ndan Azem’in adresini alan kişinin kimliği ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İnci Taneleri’nin yeni karakteri Candan’a, ünlü oyuncu Simge Selçuk hayat verecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın