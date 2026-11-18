Burcunda ilerleyen Plüton, sessiz ama derin bir dönüşümün içinde olduğunu hatırlatıyor sevgili Kova. Bugün kendinle ilgili bir şeyi yenilemek, eski bir alışkanlığı geride bırakmak için içten gelen güçlü bir istek duyabilirsin. Küçük bir adım bile, örneğin yeni bir rutine başlamak, bu dönüşümü destekler.

Akşama doğru Güneş ile Mars arasında kare açı oluşuyor. Kariyer evindeki Güneş ile ilişkiler evindeki Mars, iş hayatındaki hedeflerinle partnerinin ya da bir ortağının talepleri arasında hafif bir gerilim yaratabilir. Kimseyi kırmadan kendi sınırlarını net bir şekilde ifade edebilirsin; özgün bakış açın burada çözümün anahtarı olacak. Ay ise Balık burcunda para evinde kalmaya devam ediyor ve maddi konularda sezgilerine güvenmeni öneriyor.

Bekarsan, tutkulu ve kararlı biriyle karşılaşma ihtimalin yüksek; heyecan verici ama acele etmeden tanımak en iyisi. Partnerliysen, bir tartışmayı kazanmak yerine birbirinizi anlamaya odaklanmak ilişkinizi güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…