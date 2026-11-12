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Kova Burcu right-white
13 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyerinde trafik açılıyor! Bu akşam kariyer evindeki Merkür düz harekete geçiyor. Son haftalarda iş hayatında yaşadığın gecikmeler, belirsiz talimatlar ya da askıda kalan projeler yeniden hız kazanmaya başlıyor. Pazartesi'ye çok daha net bir zihinle başlayacaksın.

Gün boyunca Ay Oğlak'ta, ruhunun dinlenme alanında ilerliyor. Bugün biraz geri çekilmek, kendi iç dünyana dönmek ve haftanın yorgunluğunu atmak için ideal. Öğleden sonra kısa bir mesajlaşmada küçük bir yanlış anlaşılma olabilir; sakin bir açıklama hemen çözer.

Gece Venüs'ün keşif evinde düz harekete geçmesiyle uzaklarla ilgili bir plan, belki bir seyahat ya da bir eğitim fikri, yeniden canlanıyor. Partnerli Kova, sevdiğiyle sessiz ama huzurlu bir Cuma akşamı geçirecek. Bekar Kova ise hafta sonu farklı bir ortamda ilginç biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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