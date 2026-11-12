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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 13 Kasım Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek?
İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları
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