Sevgili Kova, kariyerinde trafik açılıyor! Bu akşam kariyer evindeki Merkür düz harekete geçiyor. Son haftalarda iş hayatında yaşadığın gecikmeler, belirsiz talimatlar ya da askıda kalan projeler yeniden hız kazanmaya başlıyor. Pazartesi'ye çok daha net bir zihinle başlayacaksın.

Gün boyunca Ay Oğlak'ta, ruhunun dinlenme alanında ilerliyor. Bugün biraz geri çekilmek, kendi iç dünyana dönmek ve haftanın yorgunluğunu atmak için ideal. Öğleden sonra kısa bir mesajlaşmada küçük bir yanlış anlaşılma olabilir; sakin bir açıklama hemen çözer.

Gece Venüs'ün keşif evinde düz harekete geçmesiyle uzaklarla ilgili bir plan, belki bir seyahat ya da bir eğitim fikri, yeniden canlanıyor. Partnerli Kova, sevdiğiyle sessiz ama huzurlu bir Cuma akşamı geçirecek. Bekar Kova ise hafta sonu farklı bir ortamda ilginç biriyle tanışabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…