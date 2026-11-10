Sevgili Kova, bugün öğrendiğin her şey kalıcı oluyor! Güne Ay ile iletişim ve öğrenme evindeki Satürn arasında uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Yeni bir beceri edinmek, bir kursa başlamak ya da önemli bir yazışmayı tamamlamak için ideal bir sabah.

Ay gün boyu Yay'da, arkadaşlık ve hayaller evinde ilerliyor. Arkadaşlarınla yapacağın bir sohbet, bir grup projesinde atacağın adım ya da yeni bir topluluğa katılmak sana ilham verecek. Gelecek hayallerin bugün çok daha parlak ve ulaşılabilir görünüyor.

Kariyer tarafında da güzel haberler yolda: Kariyer evindeki Merkür iki gün sonra düz harekete geçiyor ve askıda kalan bir iş meselesi çözülmeye başlıyor. Partnerli Kova, sevdiğiyle ortak bir hayal kurarak ilişkiye taze bir enerji katabilir. Bekar Kova ise arkadaş çevresinde ilgi çekici biriyle güzel bir sohbet yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…