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Kova Burcu right-white
6 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Kasım Cuma gününüz nasıl geçecek? 6 Kasım Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ufkun bugün genişliyor! Ay Terazi'de, keşif ve yolculuk evinde dolaşırken yeni bir şey öğrenmek, farklı bir şehir hayal etmek ya da ilham veren bir kitaba dalmak sana çok iyi gelecek. Gece yarısından itibaren burcundaki Plüton'la kurulan uyumlu bağ içindeki dönüşüm isteğini cesarete çeviriyor.

Sabah kısa bir yazışmada ya da bir telefon görüşmesinde biraz netlik gerekebilir; söylemek istediğini açıkça ifade ettiğinde her şey çözülüyor. Günün geri kalanı hafif ve ilham dolu. Uzakta yaşayan bir dosttan gelecek bir haber yüzünü güldürebilir.

Aşkta Aslan'daki Mars ve Jüpiter ilişkiler evinde canlılık yaratıyor. Partnerli Kova, hafta sonu için birlikte küçük bir kaçamak planlayabilir. Bekar Kova ise farklı kültürlerden ya da farklı bir şehirden biriyle ilginç bir bağ kurabilir. Merakını takip et, seni güzel yerlere götürecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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