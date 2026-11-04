Sevgili Kova, gecenin geç saatleri senin için ilham saati. Gece yarısını geçerken Ay burcundaki Plüton ve beşinci evindeki Uranüs'le art arda üçgen kuruyor. Kafandaki eski bir fikir birden yeni bir biçim kazanabilir, yaratıcı bir projeye dair beklenmedik bir çözüm bulabilirsin. Telefonunun not uygulaması bu gece en iyi arkadaşın.

Gündüz saatleri daha ağır akıyor. Ay sekizinci evinde, Başak'ın son derecelerinde hiçbir gezegenle bağlantı kurmadan ilerliyor. Ortak para, borç ya da vergi konularında bir yanıt bekliyorsan bugün gelmeyebilir. 17.55'te Ay Terazi'ye, dokuzuncu evine geçince ufkun açılıyor. Uzaktaki biriyle konuşmak, bir kursa göz atmak ya da yeni bir yolculuk hayal etmek seni canlandırır.

İletişimde 21.35 civarına dikkat. Ay üçüncü evindeki Neptün'le karşıtlık kurarken bir mesajı yanlış okuyabilir ya da söylediğin bir şey farklı yorumlanabilir. Partnerine önemli bir şey söyleyeceksen yüz yüze konuş. Bekar Kova ise çevrimiçi bir sohbette tanıştığı kişiyle hızlı bağ kurmadan önce biraz daha gözlemlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…