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Kova Burcu right-white
30 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 30 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay günlük iş düzenini öne çıkarırken Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi iş akışında belirsizlik ya da küçük bir aksama yaratabilir; yapılacaklar listeni yeniden yaz. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi iletişim alanında sorumluluk yükünü artırıyor. İşleri öncelik sırasına dizmek seni rahatlatır.

Maddi olarak ortaklık evini hareketlendiren Mars ve Jüpiter harcama ve paylaşım konularını gündemde tutuyor; Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı ortaklarla fiyat ya da pay konusunda gerginlik çıkarabilir. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen uzlaşmaya yaklaştırır. Pay oranlarını yazılı hale getirmek sonradan çıkacak tartışmayı önler.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki Venüs uzak mesafeli ya da farklı kültürden birine ilgiyi canlandırırken Venüs'le sabaha karşı oluşan üçgen bu ilgiyi yumuşatıyor. Partnerinle yeni bir yer keşfetme planı yapmak keyif verir. Bekar Kova ise bir kurs ya da seyahatte tanışacağı birine merak duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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