Sevgili Kova, Ay günlük iş düzenini öne çıkarırken Ay ile Neptün arasındaki sabah gerilimi iş akışında belirsizlik ya da küçük bir aksama yaratabilir; yapılacaklar listeni yeniden yaz. Satürn'ün Ay'la akşam gerilimi iletişim alanında sorumluluk yükünü artırıyor. İşleri öncelik sırasına dizmek seni rahatlatır.

Maddi olarak ortaklık evini hareketlendiren Mars ve Jüpiter harcama ve paylaşım konularını gündemde tutuyor; Mars'ın geri giderken Merkür'e kurduğu gergin açı ortaklarla fiyat ya da pay konusunda gerginlik çıkarabilir. Ay'ın öğleden sonra Güneş'le kurduğu üçgen uzlaşmaya yaklaştırır. Pay oranlarını yazılı hale getirmek sonradan çıkacak tartışmayı önler.

Gelelim aşka. Dokuzuncu evdeki Venüs uzak mesafeli ya da farklı kültürden birine ilgiyi canlandırırken Venüs'le sabaha karşı oluşan üçgen bu ilgiyi yumuşatıyor. Partnerinle yeni bir yer keşfetme planı yapmak keyif verir. Bekar Kova ise bir kurs ya da seyahatte tanışacağı birine merak duyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…