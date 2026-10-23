Sevgili Kova, Güneş ile Venüs'ün kariyer alanında kavuşması iş hayatında yeni bir döngünün tohumlarını atıyor. Şafakta Ay'ın Plüton'la yaptığı sekstil, burcunda gerçekleşen bir dönüşümü destekliyor; Uranüs'le yapılan sekstil ise özgün bir fikri paylaşmak için sana cesaret veriyor. Yaklaşan öğle saatlerinde başlayan Merkür retrosu iş yerindeki yazışmaları, toplantı saatlerini ve onay süreçlerini yavaşlatabilir.

Maddi olarak zam, ikramiye ya da yan gelir konusunda yeni bir şey başlatmak yerine mevcut durumu belgelemek ve yazışmaları kayıt altına almak daha verimli. İkindi saatinde Ay'ın Satürn'le kavuşması, yakın çevrenle yaptığın yazışmalarda ciddi bir konuşma gerektiriyor.

Gelelim aşka. Güneş'le yan yana gelen Venüs iş yaşamında kurduğun bir ilişkiyi sorgulatabilir. Partnerinle işten arta kalan zamanı nasıl paylaşacağınızı konuşmak bağınızı güçlendirir. Bekar Kova ise bir proje arkadaşıyla yaşadığı yakınlığı acele etmeden tartmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…