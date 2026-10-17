Sevgili Kova, akşamki İlk Dördün, gizli on ikinci evindeki Ay ile eğitim ve yurt dışı evindeki Güneş'i karşı karşıya getiriyor; dinlenme ihtiyacın bir yandan öğrenme ya da uzaktaki biriyle iletişim kurma isteğinle çekişiyor. Planı bugün küçük tutup yalnızca bir okuma ya da kısa bir ders tekrarı yapmak yeterli. Gün içinde birkaç saat sessiz kalman da faydalı.

Maddi olarak kariyer evindeki Merkür, sabahın ilk saatlerinde Ay'la uyum kurarak iş ücretini ya da bir teklifi hatırlatıyor. Rakamları önceden yazmak, retro başlamadan önce konuşmaya hazırlıklı gitmeni sağlar.

Gelelim aşka. Uzakta yaşayan ya da farklı bir kültürden gelen biriyle yazışma sıklaşabilir; ilişkin varsa onunla kısa bir görüntülü konuşma yapmak yakınlığı artırır. Bekar Kova ise merak ettiği birine ilk adımı sade bir mesajla atabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…