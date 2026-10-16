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Kova Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, on ikinci evden geçen Ay arka planda dinlenme ve gözden uzak çalışma isteği doğururken öğlenin ardından üçüncü evindeki Satürn'e kare yapması yazışma, telefon ya da kısa yolculukla ilgili bir aksama getirebilir. Mesajların yanlış anlaşılmasını önlemek için önemli noktaları yazılı teyit et. Acele gönderilen kısa bir not bile karışıklık yaratabilir.

Maddi olarak kariyer evindeki Venüs retrosu geçmişteki bir iş bağlantısını ya da yöneticinle konuşulmamış bir ücret meselesini yeniden hatırlatabilir. Konuşmaya hazırlanırken elindeki rakamları yanında tutmak seni güçlendirir.

Gelelim aşka. Sabaha karşı kurulan Ay ve Venüs sekstili yalnız kalma ihtiyacını partnerinle paylaşmak için uygun bir zemin sağlıyor; ilişkin varsa kısa bir sessizlik isteğini nazikçe söylemek bağı zedelemez. Bekar Kova ise gizlice ilgi duyduğu biriyle ilk adımı sade bir mesajla atabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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