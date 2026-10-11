Sevgili Kova, güne girerken burcundaki Plüton'la Ay'ın karesi yarım kalan bir işi tamamlamak için içinde bir baskı yaratıyor. Ay kariyer evinde ilerlerken sabaha Venüs'le kavuşuyor; eski bir iş bağlantısı ya da yöneticin seni yeniden arayabilir. Ay ile Mars'ın karesi ise iş ortakları ya da müşterilerle bir güç savaşını gündeme getirebilir, kendi fikrini yumuşak ama net bir dille savun.

Maddi olarak ortaklık ve müşteri anlaşmaları para akışını belirliyor. Retrodaki Venüs imzaladığın bir sözleşmeyi yeniden okumak için sinyal veriyor. Mars'ın ortaklık evinde olması rekabeti artırıyor; fiyat pazarlığında kararlı ama uzlaşmacı olmak seni korur.

Gelelim aşka. Kariyer alanındaki Ay'ın Venüs'le buluşması iş arkadaşları arasında bir yakınlık doğurabilir; ilişkin varsa partnerinin işine saygı duyduğunu göstermek ilişkiyi güçlendirir. Bekar Kova ise iş ortamında tanıştığı biriyle ilişkiyi ciddi bir adıma taşımadan önce sınırları netleştirmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…