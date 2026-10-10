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Kova Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gündüz Ay'ın yurt dışı, eğitim ve felsefe evinde olması yeni bir şey öğrenmek ya da uzak bir bağlantıyla görüşmek için güzel bir zemin sunuyor; akşam Akrep'e geçince gündem kariyer ve görünürlük alanına kayıyor. Gün içinde bir kurs ya da okuma planı yapmak iyi gelir, akşam ise iş hedeflerin hakkında net bir karar vermek için uygun. Neptün iletişim evinde olduğu için mesajlarda ince bir yanlış anlama olabilir.

Maddi olarak retro Venüs kariyer evinde olduğu için iş yerinde eski bir teklif, bir ücret konusu ya da yarım kalmış bir proje yeniden gündeme gelebilir. Kesin karar vermeden önce yazılı bilgi toplamak seni korur.

Gelelim aşka. Mars partnerlik evinde olduğu için partnerinle ufak bir güç mücadelesi yaşanabilir; haklı çıkmak yerine anlaşılmayı seçmek aranızı yumuşatır. Bekar Kova ise gündüz tanıştığın ya da bir eğitim ortamında karşılaştığın biri dikkatini çekebilir, akşam Akrep Ay'ıyla birlikte ilgi derinleşirken temposunu kendin belirle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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