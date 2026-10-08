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Kova Burcu right-white
9 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 9 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bir kurs, sertifika ya da yabancı bir müşteriyle yapılacak görüşme bugün olumlu ilerliyor; Ay'ın Terazi'ye geçmesi bilgi, eğitim ve yurt dışı konularına ilgini artırıyor. Ay'ın burcundaki Plüton'la üçgeni içsel gücünü ve kararlılığını yükseltiyor. Venüs retrosu kariyerinde eski bir proje ya da iş teklifini yeniden getirebilir.

Maddi olarak ortak hesaplar ve yurt dışı bağlantılı ödemeler gözüne çarpabilir. Bir yetkiliyle yapılacak görüşmede kesin sonuç beklememek rahatlatır. Birikimlerini sadeleştirmek için güzel bir gün.

Gelelim aşka. Mars'ın ilişkiler alanında olması ve gece Ay'la sekstil yapması partnerinle aranızdaki ateşi tazeleyebilir; kavga yerine eğlenceli bir plan seçmek işe yarar. Bekar Kova ise farklı bir kültürden ya da şehirden biriyle yazışma merakını bugün canlandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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