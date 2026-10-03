Sevgili Kova, büyük fikirlerin ile günlük ayrıntılar arasında bir çatışma yaşayabilirsin. Bugün Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık, bir eğitim ya da uzak bir bağlantıyla ilgili hayallerini gerçekçi adımlara dökmeni istiyor. Hayal ettiğin şeyi yazıya geçirip küçük parçalara bölmek, nereden başlayacağını netleştirir. Yakın çevrendeki biriyle yaşanan fikir ayrılığında sabırlı bir dil kullanmak da gerginliği azaltır.

Maddi olarak Yengeç'teki Ay çalışma alanında azalırken yarım kalan işleri tamamlayıp faturalandırmak için uygun bir zaman. Küçük ama düzenli işler gelirine istikrar katar.

Peki ya aşk? Venüs kariyer alanında retroda ilerlerken iş yükün ilişkine ayırdığın zamanı daraltabilir; partnerine neden daha az ulaşılabilir olduğunu açıklamak yanlış anlamaları önler. Bekarsan iş çevrende tanıdığın biri ilgini çekebilir, ancak profesyonel sınırları korumaya dikkat et.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…