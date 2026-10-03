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Kova Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, büyük fikirlerin ile günlük ayrıntılar arasında bir çatışma yaşayabilirsin. Bugün Güneş ile Satürn arasındaki karşıtlık, bir eğitim ya da uzak bir bağlantıyla ilgili hayallerini gerçekçi adımlara dökmeni istiyor. Hayal ettiğin şeyi yazıya geçirip küçük parçalara bölmek, nereden başlayacağını netleştirir. Yakın çevrendeki biriyle yaşanan fikir ayrılığında sabırlı bir dil kullanmak da gerginliği azaltır.

Maddi olarak Yengeç'teki Ay çalışma alanında azalırken yarım kalan işleri tamamlayıp faturalandırmak için uygun bir zaman. Küçük ama düzenli işler gelirine istikrar katar.

Peki ya aşk? Venüs kariyer alanında retroda ilerlerken iş yükün ilişkine ayırdığın zamanı daraltabilir; partnerine neden daha az ulaşılabilir olduğunu açıklamak yanlış anlamaları önler. Bekarsan iş çevrende tanıdığın biri ilgini çekebilir, ancak profesyonel sınırları korumaya dikkat et.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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