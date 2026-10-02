Sevgili Kova, burcundaki Plüton ile ilişki alanındaki Mars arasındaki karşıtlık bugün aşk hayatında yoğun bir güç mücadelesine dönüşebilir. Partnerinle özgürlük, kontrol ya da kıskançlık konularında fikir ayrılığına düşebilirsin. Tartışma büyümeye başladığında konuşmayı bir süreliğine ertelemek, ikinizin de daha sakin bir kafayla meseleye dönmesini sağlar. Venüs kariyer alanında retroya başladığı için iş yükün ilişkine ayırdığın zamanı da daraltabilir; partnerine bu dönemde neden daha az ulaşılabilir olduğunu açıklamak yanlış anlaşılmaları önler.

Bekar bir Kova olarak bugün katılacağın bir toplulukta tanışacağın biri merakını kamçılayabilir. Bu kişinin karizması seni etkilese de kendi alanını ve bağımsızlığını korumayı unutma. İlk izlenimin ötesine geçip onu yavaş yavaş tanımak, sağlıklı bir başlangıç yapmanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…