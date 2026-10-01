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2 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Ekim Cuma günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hava soğumaya başlarken ellerin ve ayakların her zamankinden çabuk üşüyebilir; dolaşımını desteklemek için kalın çoraplar giymek ve gün içinde parmak uçlarında yükselip alçalma hareketi yapmak iyi gelir. Uzun saatler telefona ve bilgisayara eğilmek boynunu öne doğru çekerek ense ağrısına yol açabilir; çeneni hafifçe geriye çekip birkaç saniye tutmak duruşunu düzeltir. Burcundaki Plüton Merkür'le gerildiği için sinirsel bir huzursuzluk ve bacaklarda kıpırdanma isteği hissedebilirsin; akşam kısa bir yürüyüş bu enerjiyi boşaltır. Ay boşlukta ilerlerken yeni bir takviye ya da vitamin kullanmaya başlamadan önce doktoruna danış. Mars'ın ilişki alanındaki etkisiyle partnerinle bir gerginlik yaşarsan tartışmayı yatak odasına taşıma; bedenin dinlenmeyi hak ediyor. Ekran başında geçirdiğin uzun oturumların ardından bugün birkaç dakika pencereden dışarı bak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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