Sevgili Kova, Merkür'ün bugün Akrep'e geçişi genelde mesafeli tuttuğun duygusal konulara biraz daha yaklaşmanı sağlıyor. Kariyer planlarının ilişkinizi nasıl etkilediğini partnerinle konuşmak aranızdaki bağı tazeler; onun beklentilerini de dinlemek ikinizi aynı hedefe yöneltir. Ay'ın romantizm alanına, yani İkizler'e geçmesiyle alışıldık meraklı ve oyuncu havan geri dönecek. Birlikte yeni bir oyun ya da etkinlik denemek eğlenceli olabilir, sürpriz bir mesaj da gününü güzelleştirir.

Yalnız bir Kova olarak katılacağın bir atölyede, konserde ya da toplulukta fikirleriyle seni şaşırtan biriyle tanışabilirsin. Fikir alışverişi yaparken kalbinin de devreye girdiğini fark edeceksin; bu kişiyle yeniden görüşmek için bir bahane bulmaktan çekinme. Farklılıklarınızın sizi zenginleştirdiğini gördükçe bu bağı sürdürme isteğin artacak. Bu duyguya kulak ver.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…