Sevgili Kova, ilişkisi olan Kovalar bugün partnerine karşı alışık olmadığı kadar duygusal bir yakınlık hissedebilir; Ay'ın Balık'a geçmesi mesafeli tavrının yerini bu yakınlığa bırakmasına neden oluyor. Bu yakınlık, alışık olduğun mesafeli tavrı bugün için bir kenara bırakmana neden olacak.

Bekar Kovalar ise bugün mantığının değil kalbinin sözünü dinlemek istediğini fark edebilir; bu içgüdüsel çekim seni alışılmadık bir yöne sürükleyebilir. Bu içgüdüsel çekim, seni alışılmadık ama keyifli bir yöne sürükleyebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…