Sevgili Kova, bugün beklenmedik bir duygusallık hissedebilirsin; Ay'ın Balık'a geçmesi senin için tanıdık olmayan ama zararsız bir deneyim yaratıyor, mesafeli tavrının yerini bu yumuşamaya bırakması seni şaşırtmasın. Bu yumuşak hal, bugün çevrendekilerle aranda daha sıcak bir bağ kurmana da yardımcı olabilir.

Maddi olarak bugün alışılmadık bir fikre yatırım yapma isteğin güçlü olsa da, biraz daha araştırma yapman gerekiyor. Bu ihtiyat, bugün seni aceleci bir kararın getireceği kayıptan koruyacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, bugün partnerine karşı alışık olmadığı kadar duygusal bir yakınlık hissedebilir. Bekar Kovalar ise bugün mantığının değil kalbinin sözünü dinlemek istediğini fark edebilir. Bu içtenlik, partnerinle aranızdaki bağı bugün her zamankinden daha güçlü kılacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…