Sevgili Kova, ilişkisi olan Kovalar bugün özgürlük ihtiyacını partnerine daha açık ifade edebilir; bugün başlayan Terazi sezonundan gelen esnek hava bu açıklığı kolaylaştırıyor. Bu dürüstlük, partnerinin seni daha iyi anlamasına da yardımcı olacak.

Bekar Kovalar ise bugün alışılmadık biriyle kurduğu bağlantının tahmin ettiğinden çok daha kalıcı bir şeye dönüşebileceğini sezebilir; bu bağlantıyı hemen tanımlamaya çalışmadan akışına bırakması bugün ona iyi gelecek. Sabırlı kalman, bu bağın kendiliğinden olgunlaşmasına izin verecek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…