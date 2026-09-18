Sevgili Kova, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi partnerinin senden daha fazla istikrar ve netlik beklediğini gösterebilir. Bu beklentiyi bir sınırlama gibi değil, sana güvendiğinin bir işareti gibi görmeyi dene.

Ciddi, ayakları yere basan biri bugün karşına çıkabilir; alışılmadık fikirlerinden çok gerçekçi tarafını gören biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…