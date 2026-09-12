Sevgili Kova, burcunu yöneten Uranüs geri harekette ve bu seni ilişkilerde biraz daha temkinli yapıyor. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerinle geleceğe dair bir konuyu bugün konuşmak isteyebilirsin. Soğukkanlı bir dille anlatırsan karşılık bulacaksın.

Bekar bir Kova burcuysan, iş ya da sosyal çevrende seni uzaktan izleyen biri var. Akrep'teki Venüs bu ilgiyi ciddi bir yere taşıyabilir, yeter ki sen de bir adım atmaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…