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10 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.09.2026 - 18:01
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Kova ve yükselen Kova burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 10 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

10 Eylül Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ilişkin varsa gelecekte birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün konuşulabilir. Merkür’ün Terazi’ye geçişi bu konuşmayı kolaylaştırırken Uranüs retrosu son dönemde verdiğin bazı kararları tekrar gözden geçirmene neden olabilir. Sen seçeneklerin açık kalmasını sevebilirsin ama karşındaki senden daha belirgin bir cevap bekleyebilir. Emin olmadığın bir konuda sırf konuşma kapansın diye söz verme.

Bekarsan normalde pek ilgilenmeyeceğin biriyle sohbetin uzayabilir. Uranüs retrosu son dönemde aşk konusunda oluşturduğun bazı fikirleri sorgulatırken Merkür Terazi farklı bir bakış açısına sahip biriyle iletişimi kolaylaştırabilir. “Benim tipim değil” deyip hemen elemek yerine sohbetin sende bıraktığı meraka bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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