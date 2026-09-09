Sevgili Kova, ilişkin varsa gelecekte birlikte yapmak istediğiniz bir plan bugün konuşulabilir. Merkür’ün Terazi’ye geçişi bu konuşmayı kolaylaştırırken Uranüs retrosu son dönemde verdiğin bazı kararları tekrar gözden geçirmene neden olabilir. Sen seçeneklerin açık kalmasını sevebilirsin ama karşındaki senden daha belirgin bir cevap bekleyebilir. Emin olmadığın bir konuda sırf konuşma kapansın diye söz verme.

Bekarsan normalde pek ilgilenmeyeceğin biriyle sohbetin uzayabilir. Uranüs retrosu son dönemde aşk konusunda oluşturduğun bazı fikirleri sorgulatırken Merkür Terazi farklı bir bakış açısına sahip biriyle iletişimi kolaylaştırabilir. “Benim tipim değil” deyip hemen elemek yerine sohbetin sende bıraktığı meraka bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…