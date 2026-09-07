Sevgili Kova, Ay ile Jüpiter’in karşıt burcun Aslan’daki kavuşumu bugün ilişkileri doğrudan gündeminin merkezine taşıyor. Partnerinin hayatındaki güzel bir gelişmeyi onunla birlikte kutlamak ve başarısını gerçekten paylaşmak aranızdaki yakınlığı artırabilir; Satürn etkisi de karşılıklı desteğin önemini hatırlatıyor.

Bekarsan karşıt burcundaki Ay-Jüpiter kavuşumu yeni birinin sana ilgi göstermesini kolaylaştırabilir. Ancak bu kişi duygularını doğrudan söylemek yerine bakışları ve küçük davranışlarıyla belli edebilir; aynı ortamda tekrar tekrar birbirinizi aramanız ilk adımı atmanızı kolaylaştırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…