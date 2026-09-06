Sevgili Kova, Ay’ın karşıt burcun Aslan’a geçmesiyle partnerinin isteklerini daha fazla duyacağın bir gün olabilir. Akşam saatlerinde Ay ile Plüton karşı karşıya geldiğinde ikiniz de geri adım atmak istemeyebilirsiniz; geçmişte kimin daha fazla fedakârlık yaptığını hesaplamak yerine bugünkü meseleyi çözmeye çalışın.

Bekarsan oldukça özgüvenli ve ne istediğini bilen biri sana yaklaşabilir. Başlangıçta bu tavır hoşuna gitse de sohbet ilerledikçe senin fikirlerine gerçekten merak gösterip göstermediğine bakman önemli olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…