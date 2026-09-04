Sevgili Kova, Ay İkizler’deyken flört, eğlence ve hoşlandığın kişiyle konuşmak günün keyifli tarafını oluşturabilir. Yengeç’e geçişle birlikte günlük işler ve sorumluluklar araya girebilir. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, önceden yaptığınız bir plan küçük bir iş yüzünden değişebilir. Bütün günü iptal etmek yerine işi beraber halledip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ufak bir aksilik yüzünden keyfinizi kaçırmayın.

Bekar bir Kova burcu isen, hoşlandığın biriyle esprili başlayan konuşma uzun süre devam edebilir. Yalnız bütün sohbeti sen taşıma; biraz da onun seni arayıp sormasına fırsat ver. Sürekli ilk mesajı atan taraf sensen bunu da görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…