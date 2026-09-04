Sevgili Kova, güne sevdiğin bir işle başlamak isteyebilirsin. Aklında bir fikir varsa arkadaşına anlatmak, yaptığın bir şeyi göstermek ya da hobinle uğraşmak keyfini yerine getirebilir. Fakat Ay Yengeç’e geçtiğinde hafta sonuna bırakmak istemediğin bazı işler önüne çıkabilir. Hepsini aynı anda bitirmeye kalkma; en acil olanı hallet, diğerleri bir gün daha bekleyebilir.

Maddi konularda hobin için almak istediğin yeni bir malzeme varsa önce elindekilere bak. Aynısından ya da benzerinden zaten varsa yenisini almak yerine onu kullan. Yeni bir şey almak bazen işe başlamaktan daha eğlenceli geliyor ama cüzdanın bu oyuna gelmesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle önceden yaptığınız plan günlük bir iş yüzünden değişebilir. Bütün günü iptal etmek yerine işi birlikte halledip kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bekar bir Kova burcu isen, hoşlandığın biriyle esprili başlayan konuşma gün boyunca sürebilir. Yalnız bütün iletişimi sen yürütme; biraz da onun seni arayıp sormasına fırsat ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…