Sevgili Kova, aşk hayatın günün ilerleyen saatlerinde daha neşeli olabilir. Partnerin varsa program dışı bir plan yapmak, birlikte oyun oynamak ya da aniden dışarı çıkmak ilişkinin havasını değiştirebilir. Bugün ağır meseleleri çözmek yerine birbirinizle eğlenebildiğiniz tarafı hatırlamak daha değerli. Sohbetin hızlı akması aranızdaki mesafeyi de azaltabilir.

Bekarsan, zekice bir karşılık veren ya da seni hazırlıksız yakalayan esprili biri merakını uyandırabilir. İlk buluşmayı zihninde hemen geleceğe taşımadan yalnızca iletişimin tadını çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…