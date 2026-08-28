Sevgili Kova, ilişkinde hem yakınlaşma hem de gerginlik aynı yoğun enerjiden çıkabilir. Güneş-Uranüs karesi aşk alanını zorluyor ve bu hareketlilik bir anda romantik bir yakınlaşmaya da tartışmaya da dönüşebilir. İlişkin varsa, olağandan daha hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Duygular yükseldiğinde tartışmayı gereğinden fazla büyütmemeye çalış.

Bekarsan, hiç düşünmediğin biri ilgini çekebilir. Belki alıştığın tipe benzemiyor, belki de şimdiye kadar o gözle bakmadığın biri. Bu şaşkınlığı hemen reddetmeden biraz izle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…