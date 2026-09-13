Sevgili Kova, haftaya başka biriyle birlikte yürütülen bir iş veya sorumluluğu düzenleyerek başlanabilir. Güneş–Mars sekstili uzun süredir sürüncemede kalan bir projede görev dağılımını değiştirmek için destekleyici olabilir. Hafta ortasında yönetici ya da otorite konumundaki biri farklı bir çalışma yöntemi isteyebilir; sonuç aynı kaldığı sürece alternatif bir yol bulunabilir. Cuma günü sözleşme, belge veya resmi işlemde eksik bir imza süreci uzatabilir.

Para tarafında ortak hesap, kazanç paylaşımı ya da yapılan bir işin giderlerinin nasıl bölüneceği yeniden konuşulabilir. Daha önce kabul edilen oran artık yapılan işle uyuşmuyorsa sonraki proje için yeni bir paylaşım şekli belirlenebilir. Geçmiş hesabı değiştirmekten çok bundan sonraki işi daha dengeli planlamak daha kolay olabilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa para, kişisel sınırlar ya da birlikte üstlenilen bir sorumluluk bu hafta konuşulabilir. Aynı meseleyi tekrar tekrar tartışmak yerine iki tarafın da uygulayabileceği belirli bir yöntem bulmak işleri kolaylaştırabilir. Bekarsan normalde tercih edilmeyecek biriyle sohbet şaşırtıcı biçimde güzel ilerleyebilir; daha önce önemli görülen bazı özelliklerin hala aynı ölçüde önemli olup olmadığı düşünülebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…