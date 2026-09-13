Sevgili Kova, bu hafta Uranüs finansal hayatınıza beklenmedik bir sürpriz katabilir. 14-20 Eylül aralığında teknoloji, dijital girişimler ya da alışılmadık bir gelir modeliyle ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir; alışılmışın dışında düşünme yeteneğiniz bu hafta gerçek bir avantaja dönüşüyor. Ani harcama dürtüleriniz de aynı ölçüde güçlü olabilir, bu yüzden heyecanlandığınız bir fikre atlamadan önce bir arkadaşınızın fikrini almak işe yarayacak. Grup projeleri ya da kolektif girişimler üzerinden gelen bir teklif, düşündüğünüzden daha kazançlı çıkabilir. Farklı düşünmeniz bu hafta da en büyük sermayeniz.

Gelecek hafta görüşünceye kadar şans seninle olsun…