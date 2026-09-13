Sevgili Kova, bu hafta Uranüs dolaşım sisteminiz ve ayak bilekleriniz üzerinden ani bir sinyal gönderebilir. 14-20 Eylül aralığında beklenmedik bir çarpma, burkulma ya da ani bir baş dönmesi yaşayabilirsiniz; hızlı hareket ederken bir an durup çevrenize dikkat etmeniz sizi koruyacak. Düzensiz uyku saatleriniz bu hafta sinirlerinizi geriyor olabilir; alışılmadık bir program denemek yerine birkaç gün sabit bir rutine bağlı kalmak sizi rahatlatacak. Sosyal çevrenizdeki hareketlilik enerjinizi yükseltse de, kalabalıktan uzaklaşıp tek başınıza geçireceğiniz zamanlar sinir sisteminizi dengeleyecek. Farklılığınız bu hafta da sizi ileri taşıyor, yeter ki bedeninizin sınırlarını unutmayın.

Gelecek hafta görüşmek üzere sağlıkla kal…