Sevgili Kova, kariyer alanında eski bir iş teklifi ya da yarım kalmış bir proje Venüs retrosu sayesinde geri gelebilir. Bunun maddi karşılığını yeniden değerlendirmen gerekiyor. Uranüs'ün Mars'la kurduğu uyumlu açı sana yeni bir gelir fikri sunuyor, ama kısa vadeli bir kazanç yerine uzun vadeli bir anlaşmaya odaklanmak seni daha sağlam bir noktaya taşır. Hafta sonuna doğru Yeniay eğitim ve yayıncılık alanındaki bir yatırımı gündeme getirebilir; bir kurs, sertifika ya da yazılım aboneliği için fiyatları karşılaştır. Ücretsiz deneme sürelerini takvimine not etmek seni otomatik yenilenen gereksiz ödemelerden kurtarır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…