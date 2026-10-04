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Kova Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 5 Ekim - 11 Ekim haftası Kova ve yükselen Kova burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Kova ve yükselen Kova burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, kariyer alanında eski bir iş teklifi ya da yarım kalmış bir proje Venüs retrosu sayesinde geri gelebilir. Bunun maddi karşılığını yeniden değerlendirmen gerekiyor. Uranüs'ün Mars'la kurduğu uyumlu açı sana yeni bir gelir fikri sunuyor, ama kısa vadeli bir kazanç yerine uzun vadeli bir anlaşmaya odaklanmak seni daha sağlam bir noktaya taşır. Hafta sonuna doğru Yeniay eğitim ve yayıncılık alanındaki bir yatırımı gündeme getirebilir; bir kurs, sertifika ya da yazılım aboneliği için fiyatları karşılaştır. Ücretsiz deneme sürelerini takvimine not etmek seni otomatik yenilenen gereksiz ödemelerden kurtarır.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Kova burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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