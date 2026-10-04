Sevgili Koç, bu hafta ortak para, eski bir borç ya da kredi konusu yeniden önüne gelebilir. Venüs retrosu sana hatırlatma gönderir gibi; kapattığını sandığın bir ödemeyi, taksiti ya da paylaşılan bir masrafı kayıtlardan bir kez daha kontrol et. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı haftanın ortasında yeni bir gelir önerisi getirebilir, ama imzalamadan önce karşı tarafın beklentilerini netleştirmen gerekiyor. Yeni bir taahhüde girmek yerine eski hesapları düzene sokmak ayın geri kalanını rahatlatacak. Ortak harcadığın kişilerle hesaplaşmayı hafta sonuna bırakma, çünkü Yeniay ortaklıklarda adil bir paylaşım için doğru bir zemin sunuyor.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…